Omdat de collega’s vorige week bij de Dutch GP in alle drukte vergeten waren alvast een parkeerkaart voor de Grand Prix van Italië op te halen, moesten een collega en ik donderdagochtend nog eentje ophalen bij het media accreditatiecentrum. En in Monza is dat voor mensen met weinig geduld een ware beproeving: over tweederangsburgers en meer.

Een van de voordelen van een zogenaamde permanente mediapas in de Formule 1 is dat je de parkeerkaart voor de volgende race altijd kunt ophalen bij de vorige. Dat scheelt een hoop wachttijd, je kunt vanaf je hotel in een streep doorrijden naar het circuit. De tweederangsburgers, zoals een snobistische collega de collega’s met een zogenaamde race-by-race pas noemt, krijgen de parkeerkaart altijd mee bij het ophalen van hun weekendpas. Die ontkomen sowieso niet aan een bezoek aan het media accreditatiecenter.

FORMULE 1 Magazine/formule1.nl, medium met twee permanente passen, normaal gesproken dus wel. Je raakt er een beetje door verwend, moet ik eerlijk toegeven. Maar goed, in Monza moesten we er weer een keer aan geloven. Uitgerekend Monza. Want hoewel ik een groot liefhebber van Italië ben, gaat het er in Bella Italia soms wat omslachtig aan toe. Ook in het media accreditatiecenter.

Commotie

Toen we aankwamen zagen we de chaos al: een lange rij voor de balie. Al met al duurde het ruim een half uur voordat we aan de beurt waren voor een simpele handeling die nog geen minuut duurde. Dat had drie oorzaken: een kapotte computer, teveel personeel en de praatgraagheid van Italianen. Er werden hele discussies gevoerd over passen en routes naar het circuit, terwijl de wachtenden in de rij steeds meer geërgerd raakten. Het leuke: de charmante dame achter de balie trok zich geen bal van alle commotie aan.

Op het Autodromo Nazionale Monza hoorde ik trouwens nog een ander, voor de schrijvende pers en fotografen verontrustend bericht. Het mediacentrum boven de pitboxen, een schitterende werkplek met koninklijk uitzicht, wordt volgend jaar naar verluidt omgebouwd tot Paddock Club. Net zoals eerder dit jaar in Imola al gebeurde. Daar werden journalisten in bloedhete keten naast de fanzone vol deejays en andere herrie naartoe verhuisd.

In Monza zal waarschijnlijk een plek bij de oude paddock, redelijk ver weg van de auto’s, worden gereserveerd. ‘Ze willen ons niet meer’, bromde een Duitse collega. ‘Wij leveren geen geld op.’

Over ’tweederangsburgers’ gesproken…

