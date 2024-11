São Paulo is een stad vol tegenstellingen. Helemaal wanneer eenmaal per jaar het miljardencircus van de Formule 1 op bezoek komt. Naast het circuit Autódromo José Carlos Pace ligt de favela Interlagos, één van de tientallen krottenwijken in de stad. Aan de ene kant van het hek rijden de coureurs tegen meer dan riante salarissen hun rondjes over het Braziliaanse asfalt, aan de andere kant van het hek zijn elektriciteit en stromend water geen vanzelfsprekendheid.

Ook in het centrum van de stad met ruim 22 miljoen inwoners (van wie er ruim drie miljoen in favela’s wonen of erger) zie je de sociale tegenstelling bijna op iedere hoek van de straat. Eerder vandaag nam ik vanuit mijn hotel in de wijk Vila Olimpia een taxi naar het nieuwste restaurant van Felipe Massa in de villawijk Jardins, zo’n twintig minuutjes verderop. We hebben afgesproken voor een lunch en een uitgebreid interview, binnenkort te lezen in FORMULE 1 Magazine.

Onderweg naar het etablissement zie je bij kruispunten en rotondes de mensonterende leefomstandigheden van daklozen, die leven in kartonnen dozen of kleine tentjes en voor wie iedere dag opnieuw een worsteling is. Als je de stad al vaker hebt gezocht, weet je dat het zo is, maar de aanblik van de enorme armoede went nooit. En in zekere zin is dat maar goed ook.

Aanblik vanuit de taxi…

(Over)leven in de berm

Aangekomen bij Song Qi – een absolute aanrader trouwens – laat gastheer Felipe Massa trots zijn restaurant zien, alvorens we aan tafel plaatsnemen voor een overheerlijke lunch met exclusieve Chinese gerechten. Het restaurant richt zich duidelijk op de upper class. Nasi goreng staat er niet op het menu, zullen we maar zeggen.

Twee uur en een openhartig interview later stap ik met een voldaan gevoel in de taxi. De missie is geslaagd. Maar wanneer je daarna naar het circuit rijdt, passeer je links en rechts de daklozen die (over)leven in de berm. Ik wil liever niet weten wat zij vanavond op het menu hebben staan.

