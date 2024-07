Natuurlijk, wij hebben tijdens het EK voetbal de Oranje-mars en bij Europese F1-races de volle oranje-tribunes met Max Verstappen-fans. En eerder dit jaar zorgde de diskwalificatie van Joost Klein bij het Eurovisie Songfestival voor nationale verontwaardiging. Dus enige vorm van chauvinisme kan ons, Nederlanders, zeker niet ontzegd worden. Maar vergeleken met de Britten zijn wij toch best een gematigd volkje.

Sinds Max Verstappen en Lando Norris elkaar afgelopen zondag raakten in de slotfase van de Grand Prix van Oostenrijk heeft men aan de andere kant van het kanaal de objectiviteit laten varen. In de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië, komende zondag op Silverstone, werden de messen geslepen, in ieder geval in de Britse media. Geloof me, Verstappen kwam er over het algemeen niet al te best af.

Vandaag was de mediadag op Silverstone. Eerst was er de FIA persconferentie met onder andere Norris op de witte sofa. Niet geheel verrassend waren bijna alle vragen voor de McLaren-coureur en gingen ze over de naslaap van de crash in Oostenrijk. Norris vertelde dat hij Verstappen inmiddels alweer een paar maal gesproken had, dat hij meteen na de race in Spielberg gefrustreerd was en te heftig had gereageerd. En nee, excuses van Verstappen waren helemaal niet nodig. Sterker, zelfs een straf had van hem misschien niet eens gehoeven.

Enigszins beteuterd – althans, die schijn had het – kwam een aantal (Britse) collega’s de persconferentiezaal uitgewandeld. In plaats van spectaculair vuurwerk was het vuurtje gedoofd, daar was niet op gerekend en klaarblijkelijk ook niet op gehoopt.

Twee uurtjes later dan, het persmoment met Max Verstappen in de hospitalityruimte van Red Bull Racing. Na eerst buiten al door de tv-stations bevraagd te zijn, volgde binnen een sessie met de vertegenwoordigers van de geschreven media. Verstappen achter de tafel, het journaille er rijendik omheen en wederom slechts één gespreksonderwerp: de crash in Oostenrijk. Net als Lando Norris haalde ook Max Verstappen de angel er meteen uit. Hun vriendschap is nog steeds intact, verzekerde hij zijn gehoor. Een klapper eens in de zoveel tijd zal daar niets aan veranderen.

Oftewel, vriendschap is geen illusie. Gelukkig maar, zou je denken. Maar of de nuance die beide hoofdpersonen aan de dag legden het anti-Max sentiment onder de Britten kan wegnemen, blijft vooalsnog de vraag. De drivers parade voor de start van de race zal zondag uitsluitsel geven. Wordt het applaus of boegeroep? Ik vrees dat ik het antwoord al weet…

