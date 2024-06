Nog even en het is voorbij. Op de F1-kalender dan geen tastbare herinnering meer aan de eerste overwinning van Max Verstappen. Niet meer ter plaatse de anekdotes – of onvrede – horen van ervaren collega’s over wintertesten en andere zaken uit vervlogen tijden. En op de kalender ook weer een traditionele race minder. Kortom: nog even en het is adios Barça! Of… toch niet? Onze man in Spanje vertelt…

In Barcelona zelf blijkt dezer dagen dat ze het nog niet opgeven. In de misschien wel mooiste stad van Europa mag de Passeig de Gracia – leuk feitje: de duurste straat van Spanje – zich verheugen op coureurs die op woensdagavond indrukwekkende capriolen uithalen met Formule 1-wagens. Smaakmaker is uiteraard Carlos Sainz in de Ferrari, het publiek smult ervan. Het is live op tv, met voor- en nabeschouwing en interviews tussendoor. Catalonië is nog lang niet klaar met Formule 1, zo is het gevoel ter plekke.

Het is op het oog een demo zoals alle andere, met wat gas geven, heen en weer rijden, donuts draaien en PK’s laten horen. Het publiek vindt het schitterend, fans gaan uit hun dak. En terecht. Wie wil er nou geen F1 in je stad? Maar wat beklijft op deze avond in de stad van Gaudí en consorten? De strijdlust der Catalanen. En dan hebben we het niet over een wens voor onafhankelijkheid – das war einmal, zouden de Duitsers zeggen. Nee, het gaat hier om de strijd om de Grand Prix te behouden.

Want hoewel het bij teams, coureurs, media en zelfs fans niet bepaald de meest populaire race op de kalender is, hoort-ie er natuurlijk – mijn mening – gewoon bij. Ik snap die Catalanen dus wel. En zeker als je bedenkt dat de vervanger vanaf 2026 een stratencircuit is in Madrid (oei!). Mooi hoor, daar niet van. Maar gevoelig in deze regio, voor wie de historie in ogenschouw neemt.

Niet dat de FIA of FOM daar maar altijd rekening mee houdt, hoeft vanuit hun oogpunt ook niet overigens. Maar toch, dit spel is volgens de Catalanen nog niet gespeeld. Juist daarom pakte men dit jaar weer groot uit met de F1 Road Show in de stad, de grootste ooit in Barcelona aldus de kenners. Om maar te laten zien dat Formule 1 bij de regio Barcelona hoort, bij heel Catalonië. En zij bij F1.

Die straatrace in Madrid komt er. Maar hier willen ‘ze’ niet van de F1-kalender verdwijnen. Dan maar ‘gewoon’ twee races in Spanje, zo is de redenering. Onhaalbaar zou je zeggen. Maar vlak ze niet uit, die Catalanen. Daar zijn al vaker mensen mee de mist ingegaan.