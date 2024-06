Het is vrijdagavond in Mataró. Gerard Bos, onze man in Spanje, ziet anderhalve man en een paardenkop, allen in Oranje, kijken naar Frankrijk – Nederland. En iets verderop genieten in New Hotel Colon de mannen van Formule 2-team Rodin van een welverdiende maaltijd terwijl ze naar de voetbalpot kijken. Geen wonder, met een Nederlander (Stefan de Groot) in dienst. Maar verder?

Hier geen hordes Oranjefans die van links naar rechts deinen, en terug. Hier hoofden versierd met bossen wortelen. Er zijn gewoonweg niet zoveel Nederlanders in Mataró, dat zal de reden zijn.

Maar er is meer. Het EK leeft niet in deze voorstad van Barcelona. Want daags ervoor is de finalewaardige kraker Spanje – Italië. En dus staat het volk op de banken voor hun land, zou je zeggen. “Welnee”, schudt een ober het hoofd. “Catalunya, amigo.”

Ah, vandaar. Had ik kunnen weten. Heus, in diverse kroegjes kijken mensen naar de wedstrijd. Maar fanatiek Spanje aanmoedigen? Nee. Op één speler na: Lamine Yamal.

“VAMOS!”, roept de ober als ik die naam noem. Ook anderen veren op. Want jawel, hier zijn ze trots op de jongste deelnemer aan het EK voetbal. Hij is pas 16 jaar. ZESTIEN. Een ster in het voetbal zoals Max Verstappen in de Formule 1 op die leeftijd was. Yamal wordt al gezien als de nieuwe Messi, spelend bij Barcelona. En…afkomstig uit Mataró, uit de barrio Rocafonda.

Wat zijn ze trots op hem. Gewoon zijn naam roepen dus in Mataró, en zie daar: het EK voetbal leeft ineens. Als ik dan maar gekscherend “Viva Hollandia” roep tegen de ober, in mijn beste steenkolen-Spaans, ebt het enthousiasme meteen weg. Een minzame glimlach is alles ik ervoor terugkrijg. Niet zo gek natuurlijk, hier juichen ze alleen voor Lamine Yamal. En voor Carlos Sainz en Fernando Alonso.

