Met maar liefst 19 glansrijke overwinningen en meer dan 1000 ronden aan kop, was het afgelopen seizoen eigenlijk één groot hoogtepunt voor Max Verstappen. Maar wat was hét Max Moment voor de redactie dit jaar? Als laatste is het de beurt aan redacteur André Venema.

Red Bulls topman Helmut Marko heeft het kwalificatierondje op tv direct in de herhaling bekeken, omdat hij volgens eigen zeggen net iets ‘buitenaards’ heeft gezien. Sky Sports-analist Karun Chandhok komt, tijdens zijn analyse van de onboard-camera met collega Damon Hill, adem tekort om Max Verstappens meesterwerkje van 1.28,877 te duiden. De Indiër noemt het rondje ‘één van de beste ooit in de Formule 1’. Anders gezegd, het benadert volgens hem de perfectie.

Verstappen is ruim een halve seconde sneller dan Oscar Piastri. Nooit eerder in de afgelopen negentien jaar is de kwalificatiemarge in Suzuka tussen nummer één en twee zo groot geweest. In de paddock gonst het van de opwinding, ongeloof straalt van gezichten. De wereld is, zo is de heersende gedachte, namelijk getuige geweest van iets exceptioneels. Tijdens de Nederlandse perssessie na de kwalificatie vertel ik Verstappen over Chandhoks lovende commentaar. ‘Misschien is hij blind? Ik heb dit wel vaker gedaan, hoor’, stelt hij. Abnormaal is het nieuwe normaal. Althans, bij Max Verstappen.

