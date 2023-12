Met maar liefst 19 glansrijke overwinningen en meer dan 1000 ronden aan kop, was het afgelopen seizoen eigenlijk één groot hoogtepunt voor Max Verstappen. Maar wat was hét Max Moment voor de redactie dit jaar? Vandaag is het de beurt aan verslaggever Bas Holtkamp.

“Op de donderdag voorafgaand aan de GP van Monaco verzamelen de journalisten en verslaggevers zich in Red Bulls Energy Station in de haven van het prinsdom. Het is een drukte van jewelste rondom het tafeltje waaraan om 14.00 uur de stercoureur van de energiedrankjesgigant plaats zal nemen. Op het afgesproken tijdstip komt Max Verstappen, vergezeld door de persdame, naar buiten. Toen nog met twee wereldtitels op zak.

Het valt me op dat het eigenlijk een doodgewone knul van 25 is die zich niks aantrekt van alle drukte om hem heen. Hij is kalm, relaxed en geeft zonder poespas antwoord op alle vragen die op hem worden afgevuurd. Geen sterallures, hautain gedrag of gelul in de ruimte, wat je in je achterhoofd misschien toch wel verwacht bij een grote superster.”

“Max is gewoon Max en is hier maar voor één ding: racen. Keihard racen.”

