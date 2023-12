Met maar liefst 19 glansrijke overwinningen en meer dan 1000 ronden aan kop, was het afgelopen seizoen eigenlijk één groot hoogtepunt voor Max Verstappen. Maar wat was hét Max Moment voor de redactie dit jaar? Vandaag is het de beurt aan redacteur Frank Woestenburg.

“Tijdens de Dutch GP in Zandvoort is de gekte rond Max Verstappen compleet. Alleen achter het stuur van de RB19 is hij even alleen. Op alle andere momenten wordt de regerend wereldkampioen geleefd. Tijdens zijn wandelingetjes va de pits naar de paddock wordt hij niet alleen door zijn vaste persdame Gemma begeleid, maar ook door twee ingehuurde beveiligers. Het is een noodzakelijk kwaad in een land waar Max Mania regeert.

Als hij op donderdagavond van de garagebox van Red Bull naar de Tarzanbocht moet, zo’n 200 meter verderop, voor een fotoshoot met sponsor Heineken, gebeurt dat niet lopend, maar met een golfkarretje, om oponthoud onderweg te voorkomen. Max neemt vanzelfsprekend plaats in het voorste karretje. Ondergetekende mag ook mee, in het tweede golfkarretje. Verschil moet er immers zijn. Als we snel langs de enthousiaste oranjefans rijden, voel ik heel even wat Max zo vaak meemaakt.”

“Ik weet genoeg; laat mij maar gewoon verhalen over Max schrijven.”

