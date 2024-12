Ook in zijn jubileumjaar volgde FORMULE 1 Magazine Max Verstappen op de voet tijdens zijn wereldreis over 24 haltes. Acht redacteuren en drie columnisten vertellen over hun opvallendste, persoonlijke herinnering aan hem in 2024. Dit keer is het de beurt aan columnist Koen Vergeer.

Maandagochtend na de Grand Prix van Oostenrijk. Daags na de aanvaring met Norris op de Red Bull Ring. De eerste rechtstreekse confrontatie. McLaren heeft namelijk Red Bull bijgehaald, Norris is sneller. In de sprintrace op zaterdag heeft Norris het verknald, in de Grand Prix is hij niet van zins nog eens het onderspit te delven. Ronde na ronde valt hij aan. Max verdedigt. Op het randje. En erover. ‘Je zoekt altijd een grijs gebied op, anders word je nooit een topcoureur, en bereik je ook nooit wat in je leven’, zegt Max later.

Het komt, bijna onvermijdelijk, tot een botsing. Beiden verliezen de race. En zijn boos. En de hele wereld is boos op Max – als we McLaren teambaas Andrea Stella mogen geloven. Dat laatste interesseert Max niet. De vriendschap met Lando is voor hem het belangrijkst. Die mag hierdoor niet stukgaan. Dát is eigenlijk mijn favoriete moment. Het krijgt zijn beslag op die maandagochtend. Max pakt zijn telefoon om Lando te bellen en ziet tot zijn opluchting meteen de berichten van Lando dat ze het maar even uit moeten praten. Keiharde concurrenten op de baan, vrienden ernaast. Kijken of ze het volgend jaar volhouden.

