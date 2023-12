Met maar liefst 19 glansrijke overwinningen en meer dan 1000 ronden aan kop, was het afgelopen seizoen eigenlijk één groot hoogtepunt voor Max Verstappen. Maar wat was hét Max Moment voor de redactie dit jaar? Vandaag is het de beurt aan verslaggever Gerard Bos.

Het is heet in Qatar, het is benauwd. Het is een weekend met een sprintrace. En dat ook nog op een circuit in een land zonder sfeer: niet op de tribunes, niet daaromheen. Kortom: op voorhand allesbehalve de ideale setting om wereldkampioen te worden. En ook niet de setting die Max Verstappen zelf zou hebben uitgekozen. Maar doet het er voor hem toe in de jacht op weer een trofee? Welnee, want een titel is een titel, hoe en waar dan ook.

Vanaf de eerste tot en met de laatste minuut zie ik in Qatar dagelijks hoe ontspannen Verstappen is, hoe hij zich door niets en niemand van de wijs laat brengen en hoe uitgelaten hij is na het veiligstellen van zijn derde titel. En dat hij daarmee op gelijke hoogte komt met onder anderen Ayrton Senna, Niki Lauda en Nelson Piquet, nota bene zijn schoonvader? ‘Heel bijzonder’. Beseft Verstappen in alle euforie. Dat, plus de trots bij vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen, de blijdschap bij Red Bull en de vreugde alom; het is allemaal oprecht en puur.

“Winnen verveelt nooit. Kampioen worden ook niet.”

