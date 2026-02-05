Lando Norris heeft met het winnen van het wereldkampioenschap een stortvloed aan felicitatieberichten over zich heen gehad. De Brit geeft eerlijk toe dat hij nog niet alles heeft kunnen lezen in de weken sinds het veiligstellen van titel, maar dat hij het berichtje van David Beckham niet heeft gemist: ‘Hij is een coole kerel’.

In de geschiedenis van de Formule 1 heeft geen enkel land zoveel wereldkampioenen opgeleverd als het Verenigd Koninkrijk. Toch is Lando Norris pas de elfde Britse kampioen, waardoor zijn titel ook voor zijn landgenoten bijzonder blijft. Eén van zijn bekendste landgenoten, oud-voetballer David Beckham, stuurde de coureur gelijk na zijn titelwinst een bericht, al was hij daarin zeker niet de enige.

LEES OOK: Norris bewondert Verstappen: ‘Soms wilde ik dat ik iets meer van zijn kwaliteiten had’

“Eerlijk gezegd heb ik nog niet eens de helft van alle berichten gelezen”, geeft Norris toe in een recente aflevering van de Fast And The Curious-podcast. “Ik heb er zoveel dat ik ze nog niet eens heb bekeken. Dat moet ik wel doen, maar dat kost behoorlijk wat tijd. Ik heb waarschijnlijk op de helft ervan gereageerd. Dus ik heb nog maar een paar dagen om ze allemaal door te nemen, of ze nu op Instagram, WhatsApp of iets anders staan, maar er zijn gewoon heel veel geweldige mensen.”

Beckham

Toch heeft Norris het berichtje van Beckham al wel kunnen lezen. Het was niet de eerste keer dat de oud-voetballer de Formule 1-coureur contacteerde. “We praten af en toe over verschillende dingen”, verklapt Norris. “Hij heeft me wel een bericht gestuurd. David is altijd geweldig. Hij is af en toe ook in de garage. Zoals in Bahrein, Qatar en een paar andere plaatsen. Hij is een coole kerel, dus het is altijd leuk als zijn naam verschijnt.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.