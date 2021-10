Sebastian Vettel en George Russell krijgen zondag aan de achterkant van de startgrid voor de Grand Prix van de Verenigde Staten gezelschap van Fernando Alonso. De Spaanse coureur van Alpine heeft een nieuwe krachtbron gekregen en krijgt daarvoor een gridstraf.

Alonso is al de vierde coureur die in Austin van motor wisselt. Vettel (Aston Martin) en Russell (Williams) kozen er vrijdag al voor om een compleet nieuwe krachtbron te pakken en dus moeten ook zij zondag helemaal achteraan starten. Valtteri Bottas krijgt een gridstraf van vijf plaatsen. De Fin heeft slechts twee onderdelen van zijn krachtbron laten vervangen, waarvan ook nog eens één onderdeel binnen de regels.

Fernando Alonso parkeert zijn Alpine A521 aan het begin van de eerste vrije training (Foto: BSR Agency)

De motorwissel van Alonso volgt op een moeizame start van de Grand Prix van de Verenigde Staten. De tweevoudig wereldkampioen kwam vrijdag al vroeg in de eerste vrije training stil te staan met vermoedelijk een waterlek. De wagen kwam weliswaar weer op gang en Alonso kon later de sessie hervatten, maar het lijkt er op dat Alpine het zekere voor het onzekere heeft willen nemen en de Spanjaard uit voorzorg een nieuwe motor heeft gegeven. De precieze startvolgorde van Vettel, Russell en Alonso wordt bepaald aan hun tijden in de kwalificatie.

In FORMULE 1 Magazine nr. 14 lees je alles over de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton! Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.