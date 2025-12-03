De Red Bull-carrousel draait onverbiddelijk door. Yuki Tsunoda maakt na dit seizoen plaats voor Isack Hadjar, de talentvolle rookie die dit jaar indruk maakt bij Racing Bulls. Maar de vraag is niet óf Hadjar het kan, maar hoe lang hij het volhoudt naast Max Verstappen. “Hij gaat daar ondersneeuwen”, stelt Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Verslaggever Gerard Bos toont zich ook sceptisch over de keuze. “Ik ben benieuwd of dat allemaal wel goed komt. Want we hebben allemaal gezien hoe het afloopt met jonge coureurs die ze doorschuiven,” aldus Bos. De geschiedenis geeft hem gelijk: Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez – stuk voor stuk getalenteerde coureurs die het hoofd niet boven water konden houden naast Verstappen.

Coureur Jeroen Bleekemolen is nog stelliger in zijn voorspelling. “Het komt niet goed voor Hadjar. Dat kan ik hem nu al in zijn oor fluisteren,” zegt hij zonder omwegen. “Hij denkt van wel volgens mij. Al is dat ook mooi dat je het zelfvertrouwen hebt. Maar hij gaat ook sneuvelen. Max is gewoon op zoveel vlakken beter.”

Toch erkent Bleekemolen dat Hadjar niet zonder kwaliteiten is. De Fransman liet dit jaar regelmatig snelle kwalificatietijden zien bij Racing Bulls. “Ik ben wel benieuwd hoe ver hij er van Max afzit,” geeft Bleekemolen toe. Hij wijst erop dat ook Pérez in een bepaalde periode aardig kon meekomen. “Want uiteindelijk heeft ook Max wel iemand nodig die hem kan helpen, zoals nu bijvoorbeeld in Abu Dhabi.”

