Yuki Tsunoda rijdt tijdens het aankomende raceweekend in Abu Dhabi zijn – voorlopig – laatste race in de Formule 1. De jonge Japanner werd na afloop van de GP van Qatar afgeserveerd door de Red Bull-teamleiding; Isack Hadjar erft in 2026 zijn stoeltje. Net als veel van zijn voorlopers verbleekte Tsunoda dit seizoen naast stercoureur Max Verstappen. Toch denkt de 25-jarige coureur dat hij zich beter staande heeft gehouden dan de ‘doorsnee’ coureurs.

Na afloop van de GP van Qatar verklaarde Tsunoda, daags vóór het nieuws over zijn ontslag, dat andere coureurs het mogelijk niet zo lang hadden volgehouden in zijn stoeltje. Nadat hij in april het tweede Red Bull-zitje overnam van Liam Lawson, viel ook hij ten prooi aan de suprematie van Verstappen. Zelf wijst hij echter op overmacht, zoals het gebrek aan tempo in de RB21 aan het begin van het seizoen en het feit dat hij vaak niet dezelfde upgrades kreeg als de Nederlander. Volgens Tsunoda heeft hij in de laatste races, toen zijn auto ‘identiek’ was aan die van Verstappen, laten zien waartoe hij in staat is.

“Vooral in de laatste drie races heeft het team me ontzettend hard gesteund”, aldus Tsunoda tegenover de pers in Qatar. “Ik kon eindelijk rijden met een auto die bijna identiek was aan die van Max, en ik denk dat ik daarin veel bewezen heb. Ik zat altijd binnen twee of drie tienden”, merkte de Japanner op. “Tijdens het afgelopen raceweekend in Las Vegas was ik zeer consistent in de vrije trainingen en in meerdere ronden sneller dan Max. Gisteren, tijdens de sprintkwalificatie, kon ik hem ondersteunen en kwalificeerde ik vóór hem.”

‘Doorsnee coureur had dit niet overleefd’

Tijdens de reguliere kwalificatie op het Losail International Circuit viel Tsunoda echter weer terug. “Dat was een beetje teleurstellend, maar feitelijk zat ik nog steeds maar drie tienden achter hem. Normaal gesproken is dat goed genoeg voor een plekje in de top vijf.” Tsunoda gelooft dat hij, onder de juiste omstandigheden, dichter bij Verstappen kon komen dan zijn voorgangers, onder wie Ricciardo, Gasly, Albon, Pérez en Lawson.

“Dus ja, ik denk dat ik heb laten zien wat ik kan”, vervolgde hij trots. “En ik denk niet dat anderen binnen mijn team zó consistent waren en zó dichtbij zijn gekomen. Van wat ik me kan herinneren van de afgelopen jaren, zijn er niet veel coureurs geweest die halverwege het seizoen zo’n stap konden maken. Zeker gezien de moeilijke momenten die we aan het begin van het seizoen hebben meegemaakt. Het tempo is er, en ik denk niet dat een doorsnee coureur had kunnen overleven in mijn stoeltje.”

