Jack Doohan mag dit weekend in Melbourne tijdens de Grand Prix van Australië meters gaan maken. De test- en reservecoureur van Alpine doet dat overigens niet in een auto van zijn huidige team. Tijdens een demonstratie bestuurt hij in zijn thuisland een Benneton B200 Formule 1-wagen uit 2000.

Extra bijzonder voor Doohan, en voor auto- en motosportliefhebbers in het algemeen, is dat het in Melbourne een demo betreft samen met zijn vader Mick. Doohan senior is op de motorfiets vijfvoudig wereldkampioen in de 500cc, zijn eerste kampioenschap is dit jaar exact 30 jaar geleden.

Om dat te eren, laat de organisatie in Melbourne het duo samen een demo verzorgen. Dat gebeurt op zaterdagochtend plaatselijke tijd en zondagmiddag voorafgaand aan de Formule 1-race.

“Een bijzonder moment om met hem de baan te delen op Albert Park”, aldus de jonge Doohan. “Het biedt mij de kans om in een Formule 1-auto te rijden op dit fraaie circuit, hopelijk volgend jaar opnieuw. Maar dan als een volwaardig, vaste F1-coureur.”

Omdat tweederde van de coureurs op de grid een aflopend contract heeft, komt er vermoedelijk een grote stoelendans op gang in de Formule 1. Doohan wordt gezien als een kanshebber op een stoeltje bij zijn huidige team Alpine, dat na dit seizoen mogelijk Esteban Ocon of Pierre Gasly ziet vertrekken.