Naast Max komt er nog een Verstappen in actie tijdens het raceweekend in Oostenrijk. Vader Jos Verstappen zal in aanloop naar de Grand Prix ook een Red Bull-bolide bestieren. Tijdens de zogenaamde Legends Parade waagt de voormalig Formule 1-coureur zich aan de RB8, een oude kampioensauto van het team van zijn zoon.

De Legends Parade op de Red Bull Ring is bedoeld om het aanwezig publiek een beetje op te zwepen alvorens de officiële Grand Prix verreden wordt. Oud-coureurs stappen in de meest iconische auto’s van weleer voor een aantal rondjes over het circuit. Vorig jaar kwam Jos Verstappen ook al in actie – toen kroop hij achter het stuur van een oude Can-Am bolide van McLaren.

Dit jaar staat de Legens Parade in het teken van oude Formule 1-wagens die een Grand Prix of kampioenschap hebben gewonnen. Jos Verstappen neemt daarom de RB8 voor zijn rekening, de auto waarmee Sebastian Vettel in 2012 naar zijn derde titel reed met Red Bull. Naast Verstappen zullen de volgende coureurs ook voorbijkomen in Oostenrijk:

Emerson Fittipaldi in de Lotus 72

Johnny Herbert in de Lotus 82

David Coulthard in de Red Bull RB1

Gerhard Berger in de Ferrari F2002

De Red Bull RB8, de auto waarmee Sebastian Vettel in 2012 het kampioenschap won (Motorsport Images)

