De moraalridders van de FIA hebben Charles Leclerc gesommeerd om zich vrijdagavond in São Paulo bij de stewards te melden. Aanleiding hiervoor is dat de Monegask van Ferrari afgelopen weekend, na zijn derde plaats tijdens de GP van Mexico, tijdens de FIA persconferentie het woord ‘Fuck’ gebruikte.

Leclerc gebruikte het F-woord in een onschuldige context en verontschuldigde zich meteen erna met een glimlach. “Oh nee, ik wil me niet bij Max voegen”, zei hij.

Max Verstappen kreeg eerder een taakstraf opgelegd door de FIA, nadat hij in Singapore de inferieure staat van zijn RB20 had omschreven als ‘fucked’. De FIA heeft eerder aangekondigd het schelden van de coureurs scherper aan banden te willen leggen. De eventuele sanctie van Leclerc is nog niet bekend.

Komend weekend staat de Grand Prix van São Paulo op het programma. Zie het bewuste fragment met Charles Leclerc hieronder: