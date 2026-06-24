Na onder meer Red Bull, Ferrari en McLaren neemt ook Mercedes upgrades mee naar het aankomende raceweekend in Oostenrijk. Volgens teambaas Toto Wolff werd zijn team door de overwinning van Lewis Hamilton in Barcelona ‘wakker geschud’. De upgrades voor tijdens de GP Oostenrijk zijn er vooral op gericht om de betrouwbaarheid van de W17 te verbeteren: “Dat is tot nu toe ons achilleshiel geweest”, legt Wolff uit.

Na zes gewonnen races op rij kwam er in Barcelona een einde aan de zegereeks van Mercedes. Lewis Hamilton won de GP Catalonië en loopt nu 41 WK-punten achter op leider Andrea Kimi Antonelli in het coureurskampioenschap. Voor teambaas Toto Wolff was het Grand Prix-weekend in Barcelona dan ook een ‘realiteitscheck’.

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“Barcelona diende als maatstaf voor onze huidige prestaties en zorgde, nadat we de eerste zes races hadden gewonnen, voor een realiteitscheck en heeft ons wakker geschud”, zegt de Oostenrijker in de vooruitblik op zijn thuisrace. “Anderen hebben snel terrein gewonnen en daar moeten we op reageren. We strijden om beide kampioenschappen, maar we moeten ons verbeteren als we aan het einde van het seizoen als winnaar uit de bus willen komen.”

‘Achilleshiel is betrouwbaarheid’

Het goede nieuws voor Mercedes is dat de renstal weet op welk gebied ze nog tekortkomen. “Onze achilleshiel is tot nu toe de betrouwbaarheid geweest”, legt Wolff uit. “We hebben in de afgelopen races met beide auto’s een groot aantal punten verspeeld; als we geen foutloze raceweekends neerzetten, zullen onze concurrenten daar gretig van profiteren.” De Zilverpijlen zitten daarom niet stil. “We nemen dit weekend een aantal updates mee naar Oostenrijk, gericht op het verbeteren van zowel de prestaties als de betrouwbaarheid.”

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Mercedes is bij lange na niet de enige renstal die upgrades meeneemt naar de Red Bull Ring. Eerder bevestigden Red Bull, McLaren en Ferrari ook verschillende upgrades op hun bolides te schroeven. “De marges zijn klein, en zullen rond Spielberg nog kleiner zijn gezien de lengte van de ronde”, blijft Wolff dan ook op zijn hoede voor de concurrentie. “We moeten een beter weekend neerzetten dan in de afgelopen races, maar als we het maximale uit onszelf kunnen halen, dan weten we dat we mee kunnen strijden om de overwinning.”

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