Aankomend Grand Prix-weekend in Mexico-Stad zullen er veel nieuwe gezichten achter het stuur zitten tijdens de eerste vrije training. Nadat eerder Red Bull, Ferrari, Williams en Aston Martin al bevestigden dat ze rookies in hun bolides zetten tijdens het eerste oefenuurtje op vrijdag, laat nu ook Mercedes vaste coureur George Russell een uur aan de zijlijn staan. Frederik ‘Fred’ Vesti – test- en reservecoureur bij de Zilverpijlen – mag dan in de W16 van de Brit plaatsnemen.

Het is niet de eerste keer dat Fred Vesti in een Mercedes-bolide stapt dit jaar. Eerder mocht de Deen ook al in Bahrein de W16 van George Russell besturen. Volgens het Formule 1-reglement moet iedere coureur in een seizoen twee keer zijn auto aan een rookie afstaan tijdens een eerste vrije training. Na de GP Mexico heeft Mercedes ook met coureur Russell aan deze eis voldaan. Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli was namelijk tijdens de eerste twee Grands Prix van het jaar zelf nog een rookie, waardoor de jonge Italiaan zijn W16 niet meer hoeft af te staan.

Meerdere rookies in Mexico

Vesti is verre van de enige rookie die op het Autódromo Hermanos Rodríguez VT1 mag rijden. Eerder bevestigde Red Bull al dat Max Verstappen zijn RB21 afstaat aan Arvid Lindblad, en dat Ferrari Antonio Fuoco in de SF-25 zet. Daarnaast moet Carlos Sainz bij Williams plaatsmaken voor Formule 2-coureur Luke Browning, en neemt Jak Crawford bij Aston Martin plaats in de bolide van Lance Stroll.

