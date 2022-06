Huisfotograaf Peter van Egmond stond tijdens de vrijdagtrainingen op zijn vaste stek in de haven van Monaco toen Daniel Ricciardo met een behoorlijke schuiver zijn training beëindigde. Mede met de hulp van de marshals kreeg Van Egmond nog een mooi inkijkje in de vloer van de McLaren.

“Ik had tijdens de tweede training positie gekozen op de pitmuur bij uitkomen zwembad. Daar kon ik de auto’s een beetje van boven fotograferen, terwijl ze over de kerbstones rossen. Omdat het daar al best redelijk hard gaat, ‘zoek’ ik de auto’s op bij het insturen. Ik pak ze op, volg ze, en druk af op het moment dat ze over de kerbs rijden. Ik had net Bottas op de foto gezet en ging automatisch terug naar mijn beginpunt.”

“Toen zag ik in mijn beeld opeens Ricciardo met vonken en een kapotte voorvleugel door het beeld vliegen. Op zich ben ik blij dat ik deze foto heb. Maar van de foto die ik daarna maakte, word ik eigenlijk vrolijker. Ze hebben in Monaco enorme kranen staan om auto’s van de baan te takelen. En die kraanmachinisten vinden het waarschijnlijk leuk om de auto’s nog hoger op te takelen dan nodig is, waardoor ik een vliegende McLaren had met boten en publiek op de achtergrond. En dat is natuurlijk een foto die tweehonderd procent Monaco is: deze maak je nergens anders.”

