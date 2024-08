Het aftellen naar de Dutch GP is begonnen en FORMULE 1 Magazine neemt je mee op weg naar Zandvoort. In een achtdelige serie lichten we elke dag een bijzonder verhaal uit over de Grand Prix van Nederland. Vandaag, deel 4 met David Coulthard over het circuit in de duinen.

David Coulthard bezocht in 1984 voor het eerst het Circuit Zandvoort, een baan waar hij zoete herinneringen aan heeft. Viaplay’s analist en voormalig F1-coureur verheugt zich op het komende nummer. “Iedereen zal opgeladen zijn en is klaar om te feesten.

David, wat is eerste dat bij je opkomt als je de naam Zandvoort hoort?

“Dat ik er in 1984 als tiener voor het eerst was voor een kartrace. Ik herinner me dat ik overal in Zandvoort posters en billboards zag met daarop Niki Lauda en Alain Prost in de Marlboro McLarens. Voor mij was dit als jong ventje een reis naar een iconische racebaan. De laatste tijd denk je bij Zandvoort natuurlijk aan Max Verstappen, de Grand Prix en de geweldige atmosfeer met tribunes die swingen op de muziek van de deejays.”

Je noemt het een iconische baan. Was het dat al voordat je er voor het eerst naartoe ging?

“Absoluut. Ik ben geboren in 1971. Maar als je de geschiedenis van de baan een beetje kent, onder meer door Jim Clark, weet je dat die iconisch is. Zandvoort is in vele opzichten uniek. Het ligt naast het strand, je hebt soms zand dat de baan opwaait, je hebt er de hoogteverschillen… Deze factoren dragen allemaal bij aan de mystiek om naar Zandvoort te gaan.”

Was je verrast dat het zo de afgelopen jaren zo goed georganiseerd is? Het is nogal proppen en druk.

“Maar dat is in Monaco ook zo. De oppervlakte en breedte van de baan zijn voor mij nooit een echt grote zorg. We gaan naar Monaco, Singapore en de laatste jaren naar steeds meer stratencircuits. Want die zorgen voor entertainment, dat is wat het publiek wil. Door de opkomst van Max, zijn prestaties én het feit dat hij een kampioen is, was het onvermijdelijk en ook logisch dat er daardoor een groot verlangen zou zijn voor een Grand Prix in Nederland.”

Drie jaar geleden vertelde je in een column in dit magazine dat je verwachtte dat coureurs geïntimideerd zouden worden door de nieuwe lay-out. Was en is dat in jouw optiek zo?

“In het middengedeelte en de laatste sector, op hogesnelheid, kun je kiezen. Je kunt sommige bochten volgas nemen, maar dan rook je je banden misschien op voor later in de race. Volgens mij is Zandvoort een type baan als Suzuka, Spa en Mugello: je kunt er geen rondje rijden door alle punten maar gewoon aaneen te schakelen. Je moet zeer toegewijd zijn.”

