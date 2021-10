Het lijkt er op dat Sergio Pérez net op tijd zijn draai heeft gevonden naast Max Verstappen bij Red Bull. Niet alleen om de Nederlander aan de wereldtitel te helpen, bij Red Bull snakt men uiteraard ook naar de constructeurstitel. “Hij heeft de laatste races een mooie ontwikkeling doorgemaakt.”

De Mexicaan kan vertrouwen putten uit de twee podiumplekken in Istanbul en Austin. “Het is een kwestie van vertrouwens”, aldus teambaas Christian Horner. “Het zat er al aan te komen in de laatste races. In Monza was hij heel sterk, in Sotsji ook. Hij had daar eigenlijk op het podium moeten staan, in Turkije en VS was hij het hele weekend sterk. Hij moet leveren op dit punt in het seizoen.”

Foto: BSR Agency

Pérez gaf aan het begin van het seizoen al aan dat het hem tijd zou kosten om aan de auto te wennen. Dat duurde dus langer dan verwacht: “We zijn er in geslaagd een afstelling te vinden die werkt voor hem, de auto is geoptimaliseerd voor zijn rijstijl. Er komen belangrijke races aan, hij zal moeten doen wat hij Istanbul en Austin gedaan heeft. Hij had zomaar pole kunnen hebben op COTA. Hij heeft echt een mooie ontwikkeling doorgemaakt.”

Inmiddels staat Pérez vierde in het kampioenschap, Red Bull staat nog altijd 23 punten achter op Mercedes met nog vijf races te gaan. Op het thuiscircuit in Mexico-Stad moet meer succes brengen, een baan die Red Bull altijd goed heeft gelegen. “We hebben een goede auto, we zullen daar sterk”, denkt Pérez zelf. “Ik kijk er enorm naar uit en hoop echt dat we weer op het podium kunnen eindigen.”

