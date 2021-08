Omdat de tribunes op circuit Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland dit jaar voor slechts twee derde gevuld mogen zijn, moeten tienduizenden fans teleurgesteld worden. Vandaag krijgen de fans het nieuws of ze dit jaar aanwezig mogen zijn, of dat ze nog een jaar moeten wachten. De organisatie legt de kaartverdeling voor de Grand Prix van Nederland uit.

“De verdeling is niet simpelweg een loting, maar een complexe puzzel”, zegt sportief directeur Jan Lammers. “Voorafgaand aan het toewijzen van de beschikbare tickets moeten we rekening houden met verschillende variabelen. Zo is ‘General Admission’, zeg maar kaarten zonder vaste zitplaatsen, niet meer toegestaan. Ook hebben we geprobeerd zoveel mogelijk groepen en families niet te splitsen, moeten we rekening houden met onder andere het veiligheids- en mobiliteitsplan rondom Zandvoort, de belangen van lokale ondernemers en uiteraard de Covid-beleidsregels. Helaas zullen een flink aantal fans niet mogen komen. Dat is ongelofelijk vervelend, we hebben geen keuze. Gelukkig kunnen we deze fans wel beloven dat ze de volgende editie er vanzelfsprekend bij zijn.”

Lees ook: Formule 1 in Zandvoort gaat door met minder publiek

Voor de tickethouders die er door de geldende coronamaatregelen niet bij kunnen zijn blijft het ticket geldig voor de race in 2022. In de periode van 22 augustus tot 16 september biedt het circuit de mogelijkheid, voor diegene die de tickets heeft aangeschaft, om via de MyDGP-omgeving de keuze te maken om de tickets te behouden voor de editie van 2022 of een eventuele terugbetaling aan te vragen voor de gehele bestelling, inclusief servicekosten.

Op vrijdag 13 augustus kondigde het demissionaire kabinet aan dat de Grand Prix van Nederland in Zandvoort door kon gaan, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo mogen de tribunes dus voor twee derde gevuld worden – oorspronkelijk werden er 105.000 fans per dag verwacht – en moeten toeschouwers kunnen aantonen dat zij gevaccineerd zijn of een recente negatieve coronatest overleggen.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.