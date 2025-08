Oscar Piastri moest zich tijdens de GP van Hongarije tevredenstellen met de tweede plaats. De McLaren-coureur vocht een strategisch duel uit met teamgenoot Lando Norris, die er in Boedapest met de overwinning vandoor ging. In de slotfase van de race daagde Piastri de Brit uit voor de leiding, maar hij slaagde er niet in zijn teamgenoot te verschalken.

“Tja, ik pushte zo hard als ik kon”, reageerde een – hoe kan het ook anders – relaxte Piastri na afloop van de race. “Toen ik zag dat Lando (Norris, red.) voor een eenstopper ging, wist ik dat ik hem op de baan moest inhalen. Helaas is dat hier makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb wat geprobeerd, maar het mocht niet baten. De auto kwam in die tweede stint wel echt tot leven – eigenlijk waren we het hele weekend al razendsnel. Maar nu heb ik vooral zin om een paar weken vrij te nemen”, voegde hij grijnzend toe.

Inhaalactie

In de slotfase deed Piastri nog een verwoede poging om zijn teamgenoot voorbij te steken, maar tevergeefs. Bij één inhaalactie blokkeerde hij zelfs zijn remmen, waardoor beide McLarens bijna uitvielen. “Eigenlijk had ik een paar tienden meer nodig”, gaf Piastri toe. “Maar ik kon het op z’n minst proberen. Om eerlijk te zijn had ik alleen een kans als Norris een fout zou maken. Wachten op het volgende rondje heeft hier geen zin.”

Piastri behoudt de leiding in het wereldkampioenschap, maar ziet zijn teamgenoot wel weer dichterbij komen. In aanloop naar de zomerstop bedraagt het verschil tussen beide coureurs nog slechts 9 WK-punten. Barst er in de tweede seizoenshelft een echte strijd los tussen de papaja’s? De tijd zal het leren.

