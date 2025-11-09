Oscar Piastri start zondag als vierde in de GP van São Paulo. Na een kostbare crash tijdens de sprintrace op zaterdag moest hij ook in de kwalificatie zijn meerdere erkennen in teamgenoot Lando Norris. Waar de Brit poleposition veiligstelde, moest Piastri genoegen nemen met de vierde tijd. De Australiër sprak achteraf van een ‘uitdagende sessie’ en hoopte op een inhaalrace tijdens het hoofdnummer in Brazilië.

“Het was een uitdagende sessie”, verzuchtte Piastri tegenover de camera’s van de Formule 1. “De omstandigheden waren erg lastig.” Hij had gehoopt dat de baan naarmate de sessies vorderden sneller zou worden, maar dat viel tegen. “Na Q1 werd het niet veel beter”. gaf hij toe. “Dat maakte het moeilijk om dat laatste beetje tempo te vinden en de limiet op te zoeken. Uiteindelijk heb ik er niet alles uitgehaald – het was gewoon zwaar.”

LEES OOK: Lando Norris bevestigt vorm met pole in São Paulo: ‘Als ik kalm blijf, sta ik bovenaan’

Zondag hoopt Piastri op een inhaalrace. Met Lando Norris op poleposition zal hij enkele plaatsen moeten goedmaken om de schade in het wereldkampioenschap te beperken. Een podiumplaats zou al een goed resultaat zijn voor de 24-jarige coureur, die sinds de GP van Italië niet meer op het ereschavot heeft gestaan. “Morgen kan ik alleen maar proberen wat posities te winnen”, aldus Piastri. “Het hangt ervan af hoe hoog het tempo ligt, maar gelukkig voelt de auto het hele weekend al snel aan. Hopelijk kan ik dat morgen in mijn voordeel gebruiken.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.