Oscar Piastri heeft zijn opvallende achterstand op Lando Norris in de sprintkwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten toegeschreven aan ‘een slordige ronde.’ De Australiër kwam in Austin drie tienden tekort op zijn McLaren-teamgenoot, die op zijn beurt nipt werd verslagen door Max Verstappen voor poleposition. Piastri richt zich nu op een sterke racestart op het Circuit of the America’s.

Tijdens de vrije training en in alle fasen van de sprintkwalificatie bevond Piastri zich voortdurend achter Norris. In de beslissende SQ3 moest hij uiteindelijk vier tienden toegeven op Verstappen en drie op zijn teamgenoot – een groter gat dan verwacht tussen de twee McLaren-coureurs, die dit seizoen allebei meestrijden om het wereldkampioenschap.

‘We gaan het meemaken’

“Ja, ik weet waar ik tijd verloor”, verzuchtte Piastri na afloop. “Om eerlijk te zijn was het gewoon een behoorlijk slordige ronde. Ik kreeg het niet echt voor elkaar. In zekere zin voel ik me een beetje bevoorrecht met de derde plaats, want de snelheid in de auto is goed en er is niets ernstigs aan de hand.” De Australiër benadrukte dat hij zich geen zorgen maakt over zijn tempo richting de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace. “Het was geen rampzalige dag, alleen een rommelige ronde. Hopelijk kan ik dat in de reguliere kwalificatie rechtzetten.”

Met Verstappen en Norris op de eerste startrij, en Piastri daar vlak achter, starten alle drie titelkandidaten vooraan in de sprintrace. De eerste bocht in Austin staat bekend als een van de meest verraderlijke van de kalender – een steile klim naar links, waar contact eerder regel dan uitzondering is. “We zullen zien wat er bij de start gebeurt”, aldus Piastri. “Als ik goed wegkom, probeer ik mezelf op de juiste plek te positioneren. Het is vaak lastig in te schatten wat de ideale lijn is in bocht één, dus we gaan het meemaken.”

