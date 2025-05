Oscar Piastri is dit jaar de verrassende uitdager van Max Verstappen. Beide McLaren-coureurs maakten het de Nederlander al knap lastig, maar het is de Australiër die na acht Grands Prix de leiding heeft in het kampioenschap. Bovendien won hij tot nu toe evenveel races als Lando Norris en Max Verstappen samen. Piastri oogstte de afgelopen maanden al complimenten voor zijn meedogenloze rijstijl – een kwaliteit die hij zelf ook herkent bij zijn Red Bull-rivaal.

Max Verstappen staat bekend om zijn keiharde aanpak op de baan, waarbij hij het zijn concurrenten vrijwel onmogelijk maakt om hem in te halen. BBC Sport vroeg Piastri onlangs hoe hij omspringt met Verstappens rijstijl. “Ik wist al dat hij zich niet gemakkelijk laat inhalen”, reageerde de 24-jarige McLaren-coureur. “Ik heb hem door de jaren heen zien racen en neem het nu zelf tegen hem op. Eerlijk gezegd denk ik dat onze aanpak vergelijkbaar is – ik ben misschien iets minder brutaal, maar er zijn zeker overeenkomsten.”

“Als Verstappen en ik tegen elkaar racen, hebben we dezelfde benadering”, voegde Piastri eraan toe. “Het is heel robuust en meedogenloos; we proberen allebei – tot op zekere hoogte – de grenzen op te zoeken.” Beide coureurs kregen het dit jaar al een paar keer met elkaar aan de stok. Zo gaat de inhaalactie van Verstappen op Piastri in Imola de boeken in als een van de mooiste van de Nederlandse kampioen. “Ik probeer altijd eerlijk te zijn, maar de grens tussen goed, hard racen en nét over de schreef gaan is heel dun”, besloot Piastri. “Het is altijd moeilijk om die balans te vinden. Maar ik heb het gevoel dat we allebei veel respect hebben voor elkaar. We weten wat we kunnen verwachten.”

