Oscar Piastri heeft mede dankzij zijn zege bij de Dutch GP in Zandvoort zijn voorsprong op teamgenoot Lando Norris uitgebouwd tot 34 punten in het kampioenschap. Toch blijft de McLaren-coureur nuchter over zijn ruime marge. ‘Ik zal hetzelfde blijven doen als voorheen’, zegt hij in de aanloop naar de GP van Italië.

Oscar Piastri heeft zijn voorsprong in het kampioenschap flink uitgebreid na zijn overwinning van afgelopen zondag in Zandvoort. De McLaren-coureur profiteerde optimaal van het uitvallen van teamgenoot en titelrivaal Lando Norris, die zijn MCL39 vroegtijdig aan de kant moest zetten vanwege technische problemen. Met nog negen races te gaan staat Piastri nu 34 punten voor in het WK.

“Voor mij verandert er niets”, zegt hij tegen F1 TV. “Mijn aanpak dit jaar werkt goed. Het gat is wat groter, maar zeker niet geruststellend. Dus is er geen reden voor mij om iets aan te passen.”

LEES OOK: Alex Dunne opnieuw in actie voor McLaren in Italië

Piastri kan putten uit eerdere ervaringen, toen hij in de juniorklassen ook titelkandidaat was. “Ik heb weleens een veel grotere voorsprong gehad in een jeugdklasse en die was bijna volledig verdwenen voordat de laatste ronde begon.”

Lees hier alles over GP Italië

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.