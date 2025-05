Ondanks het hoge tempo van McLaren verwacht Oscar Piastri dat meerdere teams straks meedingen naar de eerste startplek voor de GP van Spanje. Hij en teamgenoot Lando Norris voerden tijdens de eerste vrije trainingen de tijdlijsten aan, maar volgens de Australiër kunnen alle topteams voor verrassingen zorgen. Piastri gaat nog steeds aan kop in het rijdersklassement, al is zijn voorsprong gering.

Oscar Piastri kwam als beste uit de bus tijdens de tweede oefensessie in Barcelona. Mercedes-coureur George Russell tekende voor een verrassende tweede tijd, terwijl Max Verstappen en Lando Norris exact dezelfde rondetijd noteerden op plek drie en vier. Ook Ferrari zat er vrijdag goed bij, al pakte de tweede vrije training minder goed uit voor de Scuderia – met name Lewis Hamilton kampte opnieuw met balansproblemen in de SF-25.

Ups en downs

In aanloop naar de kwalificatie is Piastri nog niet overtuigd dat McLaren zomaar een nieuwe zege kan boeken. Hij is op zijn hoede voor Mercedes en Ferrari, en weet ook dat de RB21 van Max Verstappen waarschijnlijk goed gedijt op het Spaanse asfalt. “Het was een dag met ups en downs”, aldus Piastri na afloop van de vrijdagsessies. “Ik denk wel dat we hem met een stijgende lijn hebben afgesloten – dat is natuurlijk goed, maar onze concurrenten lijken ook heel snel te zijn.”

LEES OOK: Vasseur erkent balansproblemen, mikt op ommekeer met nieuwste upgrades

“Verstappen was de hele dag rap, Ferrari was er ook bij en Mercedes deed aan het einde ook mee”, lichtte Piastri toe. “Het wordt dus een hele spannende strijd in de kwalificatie. Er zijn zeker een paar dingen die we kunnen proberen en wellicht kunnen verbeteren, maar we hadden altijd wel verwacht dat Red Bull hier snel zou zijn. Dat is dus geen grote verrassing. We proberen de auto gewoon sneller te maken – we hebben bepaalde dingen kunnen testen, waarvan sommige goed waren en andere niet, maar daar leren we uiteindelijk weer van”, besloot hij positief.

Lees hier alles over GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.