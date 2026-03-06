Volgens thuisheld Oscar Piastri bestaan er nog veel vraagtekens over de eerste kwalificatie in Australië. De McLaren-coureur, geboren en getogen in Melbourne, verzekerde zich tijdens de tweede vrije training van de snelste tijd. Het eerste trainingsuurtje verliep echter een stuk minder vlekkeloos, zo gaf hij na afloop toe: Piastri noemde het zijn ‘meest ingewikkelde F1-sessie ooit’. Ook de rest van het veld leek nog altijd moeite te hebben met de nieuwe reglementen.

“Het was zeker anders, dat is duidelijk”, lachte een opgeluchte Piastri tegenover de aanwezige pers in Melbourne. De McLaren-coureur was in VT2 sneller dan zijn concurrenten, maar benadrukte dat het nog even wennen is in zijn nieuwe MCL40. “De eerste vrije training was lastig”, gaf hij toe. Daarin kwam hij niet verder dan de zesde tijd. “Het was veruit de lastigste en meest ingewikkelde sessie die ik ooit heb gehad in de Formule 1.”

McLaren wist zich in de tweede sessie te herpakken en werkte Piastri’s programma succesvol af. “Die tweede training voelde meer als het nieuwe normaal”, voegde hij eraan toe. “Alles verliep wat soepeler. Het was allemaal wat gelijkmatiger en de auto reageerde zoals we verwachtten, dus dat was positief.” Toch blijft het nog afwachten hoe de rest van het weekend zal verlopen. “De kwalificatie gaat lastig worden”, beloofde hij. “Op dit moment is het moeilijk om te voorspellen hoe lastig. De trainingssessies zijn al uitdagend genoeg.”

Vraagtekens

Piastri legde uit dat de snelle ronden van de concurrentie gedurende de trainingen onvoorspelbaar zijn geworden. Om geen elektrisch vermogen te verspillen, gaan alle coureurs immers later op het gas dan normaal. “Daardoor is het ingewikkeld om te beoordelen waar de auto achter je precies zit”, legde hij uit. “Dat soort eigenaardigheden zijn we nog niet gewend.” Bovendien kunnen er nog veel aanpassingen worden doorgevoerd in aanloop naar het zaterdagnummer: door logistieke problemen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten blijven de garages vannacht open. “Veel teams zullen nog met oplossingen komen”, voorspelde Piastri.

Ondanks zijn snelste tijd in VT2 verwacht de McLaren-coureur dat Ferrari en Mercedes de beste papieren hebben in Melbourne. Beide teams kwamen goed uit de testdagen in Bahrein en oogden opnieuw competitief op de eerste vrijdag in Australië. “Het is moeilijk om iets te zeggen over de krachtsverhoudingen”, reageerde Piastri desgevraagd. “Ik heb niet het gevoel gehad dat we ver achter Mercedes en Ferrari zitten. Misschien een heel klein beetje. Het is nu belangrijker dat we het meeste uit ons eigen pakket halen.”

