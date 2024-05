Na de goede prestaties op Imola was McLaren ook in Monaco weer vooraan te vinden. Nu was het Oscar Piastri die de tweede podiumplek. De Australiër deed nog even een poging Leclerc te passeren, maar zag al snel dat de tweede plek het hoogst haalbare was.

“Ik ben heel erg blij. Ja, het derde podium in de F1 verveelt niet. Ik ben heel blij dat ik hier in Monaco sta, vooral omdat, weet je, als er behalve je thuispodium één podium is waar je op wilt staan, dan is het waarschijnlijk hier. Dus, heel, heel blij voor het hele team. Ik denk vooral voor onze kant van de garage, het zijn een paar veelbelovende weekenden geweest en het is leuk om er eindelijk een goed resultaat uit te halen. Dus heel, heel blij”, antwoord de coureur van Mclaren op de vraag of hij van elk podium genoot.

We gingen vrij langzaam

Over dat gevecht met de uiteindelijk winnaar Charles Leclerc zei de teamgenoot van Lando Norris het volgende: “Ik probeerde het na zo’n 10 of 15 ronden, in bocht 8. We gingen vrij langzaam. Ik denk dat we op een gegeven moment langzamer gingen dan de Formule 2. Weet je, als je zo langzaam gaat, heb je redelijk wat opties. Maar ik wist eigenlijk wel dat als ik eenmaal had laten zien waar ik zou proberen in te halen, dat hij het vanaf dat punt wel door zou hebben. Dus het lukte me om heel dichtbij te komen in bocht 7, één ronde. Ik probeerde mijn neus te laten zien in bocht 8, maar hij reageerde net snel genoeg, dus daarna wist ik dat mijn mogelijkheden erg beperkt zouden zijn.”

De wagen van de Australiër kwam in de eerste ronde van de race in contact met de Ferrari van Carlos Sainz. Hierdoor moest Piastri de rest van de race met schade aan zijn vloer verder. Ondanks dat is de 23-jarige Australiër tevreden met zijn tweede plek.

“Het ging goed. Ik denk dat het de eerste helft van de race onmogelijk was om te zeggen wat de schade was. Tegen het einde denk ik dat het waarschijnlijk een combinatie was van proberen om het tempo van de race redelijk hoog te houden, plus de vloer, ja, ik had het een beetje moeilijk tegen het einde, maar over het algemeen was ik er best tevreden mee. De laatste 10 ronden of zo, ik was best blij dat we in Monaco waren”. aldus een altijd kalme Piastri.