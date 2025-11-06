Oscar Piastri heeft in de aanloop naar de Grand Prix van São Paulo gereageerd op de uitlatingen van Jos Verstappen, die deze week onder andere aangaf dat de Australiër van McLaren ‘intern met de vuist op tafel zou moeten slaan’ en voor zichzelf moet opkomen in zijn intense titelstrijd met teamgenoot Lando Norris. Volgens Piastri wordt zijn rivaal echter niet bevoordeeld.

“We zijn altijd heel open naar elkaar over wat we vinden, bijvoorbeeld of de juiste beslissingen zijn genomen,” zo vertelde Piastri in een mediasessie op Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos.

Vooral de laatste weken heeft WK-leider Norris de wind in de zeilen en wordt omgekeerd Piastri juist achtervolgd door pech. Zijn laatste podiumplaats dateert alweer van Monza (derde), toen hij van positie moest wisselen met Norris na een langzame pitstop. Verstappen sprak zich uit over de lastige situatie bij McLaren en de ‘Papaje regels’. Hij noemde het onder andere ‘best wel apart wat er allemaal bij McLaren gebeurt’

‘Brengt spanningen met zich mee’

Oscar Piastri reageerde daar op zijn beurt weer op. “We kunnen prima voor onszelf opkomen en ik voel me daar heel comfortabel bij. Het team moedigt ons juist aan om individueel onze standpunten te verdedigen. Het is uiteraard een lastige dynamiek als twee coureurs binnen hetzelfde team strijden om een titel die uiteindelijk maar één van hen kan winnen. Dat brengt vanzelf spanningen met zich mee, maar ik heb respect voor het feit dat het team ons beiden de kans geeft om voor het kampioenschap te vechten”, aldus Piastri.

Hij besluit: “We worden nu al aangemoedigd om voor onszelf op te komen, dus ik denk niet dat er iets hoeft te veranderen.”

