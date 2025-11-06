Jos Verstappen kijkt met gefronste wenkbrauwen naar de onderlinge verhoudingen bij McLaren. Was hij Piastri of diens manager Mark Webber, dan zou hij intern beslist eens met de vuist op tafel slaan. “Piastri zal het rijden toch niet opeens verleerd zijn?”, vraagt hij zich hardop af.

Het ging Oscar Piastri eerder dit seizoen voor de wind. In Zandvoort viel teamgenoot Lando Norris vanaf P2 uit door mechanische pech, waardoor Piastri’s voorsprong opliep tot 34 punten. Sindsdien is het echter de Brit die de overhand heeft. Norris pakte drie podiumplaatsen en één overwinning, terwijl Piastri slechts één keer op het podium stond – in Monza, waar hij van plek moest wisselen met Norris na diens langzame pitstop.

LEES OOK: Villeneuve koppelt Piastri’s vormdip aan heropleving Norris: ‘Hij zat al op de limiet’

Jos Verstappen kijkt met verbazing naar de situatie bij McLaren. “Ik vind het best wel apart wat er bij McLaren gebeurt”, aldus de Nederlander tegenover De Telegraaf. “Piastri zal het rijden toch niet opeens verleerd zijn? Als ik hem was, of zijn manager (Mark Webber, red.), zou ik intern toch een keer met de vuist op tafel slaan. Want nu vraagt iedereen zich af of hij de druk wel aankan. En dat is voor je eigen naam, die van Piastri in dit geval, ook niet goed.”

Voorkeursbehandeling

De laatste tijd wordt gespeculeerd dat Norris binnen McLaren een voorkeursbehandeling geniet, mede vanwege zijn nauwe band met CEO Zak Brown. Het team ontkent dat overigens met klem. Verstappen begrijpt waar die speculaties vandaan komen, maar vindt het niet aan hem om daar een oordeel over te geven. “Daar riekt het misschien automatisch naar, maar ik heb daar geen zicht op. Maar als Piastri zijnde zou ik nu wel van me afbijten. Iedereen ging er vanuit dat hij kampioen zou worden en dat beeld is nu heel snel gedraaid.”

LEES OOK: Brown: ‘We trekken geen coureurs voor, dat is niet hoe wij racen’

Niet aanwezig

Verstappens zoon Max oogst dit seizoen juist veel lof: ondanks een auto die niet langer dominant is, blijft hij races winnen en podiums pakken, waardoor hij nog altijd meedoet in de strijd om zijn vijfde wereldtitel. “Hij heeft van een mindere auto een winnende auto gemaakt. Dat is uniek”, stelt Verstappen. “Ik denk dat het nu ook opvalt, omdat het verschil met de tweede rijder enorm groot is. En dat was vorig jaar ook al zo.”

Mocht Max tegen alle verwachtingen in wereldkampioen worden, dan zal Verstappen senior daar normaal gesproken niet bij aanwezig zijn. Tijdens de laatste twee Formule 1-races van het jaar, in Qatar en Abu Dhabi, neemt hij namelijk deel aan de East African Safari Classic Rally in Kenia. “En die rally in Afrika ga ik niet afzeggen, mocht Max nog kampioen kunnen worden”, vertelt Verstappen. “Maar als we bijvoorbeeld vroeg zouden uitvallen, kan ik altijd nog naar Abu Dhabi vliegen.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.