Oscar Piastri heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China zijn eerste officiële pole position in de Formule 1 behaald. Op het Shanghai International Circuit zette de McLaren-coureur een indrukwekkende tijd neer van 1:30.641, waarmee hij Mercedes-rijder George Russell nipt voorbleef.

Piastri kende een uitdagend begin van de kwalificatie. “Ik worstelde in Q1 en Q2,” gaf hij toe, “maar ik vond veel snelheid in Q3. Daar kwam de auto echt tot leven. Maar ik ben nogal opgewonden om op pole te staan!” Het Shanghai-circuit heeft recent een nieuwe asfaltlaag gekregen, wat volgens Piastri een positieve invloed had op de grip. “Het is leuk om hier te rijden, helemaal met de nieuwe asfaltlaag. Je hebt hierdoor heel veel grip en voor ons is dat natuurlijk het beste gevoel dat er is. Het enige nadeel hiervan is dat wanneer je grip verliest, het gelijk heel tricky wordt.”

Tijdens de sprintrace eerder dit weekend behaalde Piastri een tweede plaats achter Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Over die ervaring zei hij: “Tijdens de sprintrace was ik blij hoe het zich ontwikkelde. We hebben daar veel van geleerd en willen dat morgen gebruiken in de race.”

Teamgenoot Lando Norris werd derde, maar feliciteerde Piastri met de snelste tijd. “Het is altijd teleurstellend wanneer je niet op pole staat, maar Oscar verdient het vandaag. En ik ben blij voor hem, want het is zijn eerste pole in de F1. Zelf heb ik wat foutjes gemaakt, maar daar heb ik het hele weekend al last van. Maar ik voel me wel comfortabeler in de auto, beter dan gisteren en vanmorgen.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.