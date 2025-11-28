Oscar Piastri veroverde vrijdag poleposition voor de sprintrace in Qatar. De Australiër verzekerde zich van de eerste startplek met een nieuwe ronderecord op Losail International Circuit. Na afloop leek hij zichtbaar opgelucht dat hij weer eens de snelste was gebleken.

Sinds de Dutch GP op Zandvoort had de Australiër niet meer op pole gestaan. Piastri is nog steeds in de race voor de wereldtitel; hij staat op gelijke hoogte met Max Verstappen, 24 WK-punten achter Lando Norris.

“Goed om terug te zijn”, aldus een opgeluchte Oscar Piastri vanuit de cockpit van zijn McLaren. Niet veel later grapte hij dat het goed is dat hij weer eens vooraan staat. “Het is een goede dag geweest”, lachte Piastri tijdens het traditionele interview op de grid. “Dat is ook wel eens fijn voor de verandering. Vanaf het eerste moment kwam het allemaal bij elkaar. De hele sessie ging gewoon heel er goed en uiteindelijk was het genoeg voor pole.”

“Tot dusver voelt de auto gewoon heel goed aan”, vervolgde Piastri optimistisch. “Daar moet ik het team voor bedanken. Dus ja, ik ben hier erg blij mee.” De Australiër vestigde tevens een nieuw ronderecord in Qatar; met een tijd van 1:20.055 vertrekt hij zaterdag vanaf de eerste startplek. Toch was zijn rondje nog niet vlekkeloos. Tijdens de reguliere kwalificatie hoopt hij zijn tijd nog een beetje aan te scherpen. “Ik denk dat ik onder de één minuut en twintig seconden moet kunnen komen”, grijnsde hij. “We zien wel of dat gaat lukken. Voor nu ben ik gewoon tevreden met dit resultaat; het is altijd goed om vanaf poleposition te vertrekken.”

