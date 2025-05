Oscar Piastri stelt zich tevreden met de derde startplek voor de GP van Monaco. Na een ‘intens’ kwalificatiegevecht met thuisheld Charles Leclerc en teamgenoot Lando Norris is hij verheugd dat hij zich bij de snelste drie mag scharen. Piastri, die doorgaans wordt geprezen om zijn klinische rijstijl, raakte in Monaco meerdere keren de muur, dus de derde tijd was meer dan welkom.

Hoe zou Oscar Piastri zijn kwalificatie voor de GP van Monaco omschrijven? “Intens, zoals het hier altijd is”, reageerde hij na afloop van de sessie. “Het leek een beetje op waar het vorig jaar misging. Mijn eerste ronde was goed, maar in de tweede ronde heb ik vooral in de chicane tijd laten liggen.” Piastri feliciteerde zijn teamgenoot, Lando Norris, die met een supersnel polerondje een record vestigde in Monaco. “Een mooi resultaat voor Norris”, grijnsde de Australiër.

“Ik ben nog steeds blij. Het was een rommelig weekend, dus een derde plaats is oké”, vervolgde hij. “Ik heb dit weekend meer muren geraakt dan ik in mijn hele carrière heb gedaan. Daardoor ging ik met weinig vertrouwen de kwalificatie in, dus dan is dit een goed resultaat.” Wat betreft de voorsprong op Ferrari (P2 en P4), voorspelt hij een interessante race. “We hebben een goede uitgangspositie, maar met de verplichte dubbele pitstop wordt het morgen sowieso een interessante race.”

