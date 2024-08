Oscar Piastri start zondag als tweede voor de GP van Italië. Na een spannende kwalificatiesessie wist alleen teamgenoot Lando Norris hem nog af te troeven. Het betekent een een-tweetje voor McLaren, dat opnieuw over de snelste auto lijkt te beschikken. Piastri weet dat Monza een lange aanloop heeft naar de eerste bocht; dat biedt kansen voor de 23-jarige Australiër.

“Mijn eerste rondjes was heel goed, de tweede wat minder”, zei Oscar Piastri na de sessie tegen interviewer Davide Valsecchi. “Het is al de zoveelste keer dat ik dat zeg”, grapte hij. De McLaren-coureur moest al vaker tijd inleveren op teamgenoot Lando Norris en ook in Italië was de Engelsman één tienden sneller dan zijn teamgenoot.

Toch is Oscar Piastri tevreden met zijn tweede startplek. “Het veld zit gewoon heel dicht bij elkaar, dus het was van tevoren niet gezegd dat we een een-tweetje konden scoren”, vervolgde hij. “Daarbij is het al een veel betere start dan vorige week.” In Zandvoort kende Piastri een matige kwalificatie en reed hij uiteindelijk ‘slechts’ de achtste tijd. Nu hij vanaf P2 vertrekt, kan hij zijn teamgenoot in de race aanvallen voor de leiderspositie. “Met zo’n lange aanloop naar de eerste bocht is de tweede plek zo slecht nog niet”, besloot hij. “Maar we moeten eerst maar eens zien wat de banden doen.”

