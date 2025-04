Na twee Grands Prix in het huidige Formule 1-seizoen gaat Lando Norris aan de leiding in het kampioenschap. Tijdens de seizoensopener in Melbourne kwam hij als eerste over de streep, en in de daaropvolgende race in Shanghai werd hij tweede achter teamgenoot Oscar Piastri. Waar andere coureurs zich zorgen maken over de dominantie van McLaren, wil Norris deze ‘onzinnige’ claims maar al te graag ontkrachten.

“McLaren zou nu elke race moeten winnen,” reageerde George Russell na de GP van China. De papaja’s zouden zich bovendien al kunnen focussen op de nieuwe technische reglementen van 2026, aldus de Mercedes-coureur. Russell was niet de enige die waarschuwde voor de opmars van de Britse renstal. In aanloop naar de GP van Japan werd Norris gevraagd naar de vermeende ‘dominantie’ van McLaren. De 25-jarige titelkandidaat gaf toe helemaal klaar te zijn met dergelijke beweringen.

“Mensen zeggen wel eens dat we ‘onverslaanbaar’ zijn,” verzuchtte hij. “Dat is gewoon onzin. Het is aan de media om dat uit te zoeken en dergelijke claims niet klakkeloos over te nemen. Dan kan ik ook een heleboel onzin gaan vertellen, zodat het maar wordt opgeschreven.”

‘Niets vergeleken met Red Bull’

Volgens Norris is de huidige overwinningsreeks van McLaren niets vergeleken met de dominantie van Red Bull een paar jaar geleden. “Als je even teruggaat in de tijd, zie je dat Red Bull veel verder voorlag dan wij nu doen,” legde hij uit. “Ze hadden twee coureurs die alles domineerden. Dat is een stuk indrukwekkender dan wat wij nu laten zien. Vooralsnog doen we het goed, maar ik heb wel het gevoel dat mensen maar wat kletsen over ons.”

LEES OOK: Tsunoda kreeg ‘nuttige tips’ van Red Bull-alumni Gasly en Pérez

“Dat heeft ongetwijfeld te maken met waar McLaren vandaan komt,” vervolgde Norris. “Anderhalf jaar geleden waren we nergens. Dat doelwit op onze rug is eigenlijk alleen maar iets goeds, denk ik. Het is iets nieuws voor ons. Mercedes was vijf of zes jaar lang het te kloppen team, dus we hebben nog wel wat tijd nodig om dat soort aantallen te bereiken. Voor nu motiveert het ons alleen maar dat mensen dit soort dingen roepen – we willen de voorsprong die we hebben verder uitbouwen.”

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.