Volgens Mercedes-coureur George Russell is het aan McLaren om het komende Formule 1-seizoen te domineren. Gezien de snelheid van Lando Norris en Oscar Piastri in Melbourne zouden de papaja’s in staat moeten zijn om alle Grands Prix te winnen, meent Russell. De vraag is echter of het team er altijd in zal slagen de volledige potentie van de MCL39 te benutten.

Russell uitte eerder al zijn zorgen over de snelheid van de McLaren-bolides. Het team uit Woking had in Melbourne waarschijnlijk een één-tweetje kunnen scoren, ware het niet dat thuisheld Oscar Piastri een ongelukkige spin maakte als gevolg van een late regenbui. Toch had Russell genoeg gezien en grapte dat McLaren over zo’n grote marge beschikt dat het team zich nu al volledig kan richten op de ontwikkeling van de auto voor 2026.

‘Ze doen iets speciaals’

“Mits Norris en Piastri de MCL39 optimaal benutten, zouden ze elke race moeten winnen,” herhaalde de Brit in aanloop naar de GP van China. “Ik denk niet dat dat gaat lukken, maar we zullen zien. Het gat dat ze naar de rest hebben opgebouwd, is groter dan Red Bull ooit heeft gehad. Verstappen had in het verleden een voordeel van drie of vier tienden op de rest van het veld, maar bij McLaren is de marge nog veel ruimer.” Het verschil is dat hij (Verstappen, red.) er altijd in slaagde om Q3 te halen tijdens een kwalificatie. Daar kon je van uitgaan. Hopelijk kunnen wij ervan profiteren als McLaren eventueel een fout maakt.”

LEES OOK: Lawson hekelt commentaar van Zak Brown: ‘Kan me niet schelen’

Hij noemde zijn podiumplek in Melbourne als voorbeeld. “Dat had eigenlijk gewoon een één-tweetje voor McLaren moeten zijn,” aldus Russell. Veel concurrenten vermoeden dat de Britse renstal de meeste tijd wint door efficiënt bandenmanagement. Ook Russell denkt dat McLaren weinig last heeft van degradatie. “Ze doen duidelijk iets beter dan de rest,” stelde hij. “Dat zagen we al tijdens de testdagen in Bahrein en nu weer in de kwalificatie – ze waren vier tienden sneller in sector drie. Als ik voor Mercedes mag spreken, hebben we maar beperkt de ruimte om daar iets aan te verbeteren, dus ze doen duidelijk iets speciaals. Het gat naar McLaren is enorm.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.