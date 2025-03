Liam Lawson doet het liefst de figuurlijke oogkleppen op als het op het commentaar van zijn concurrenten aankomt. Het Red Bull-debuut van de Nieuw-Zeelander eindigde in een deceptie toen hij zijn RB21 in de slotfase van de Australische GP in de muur parkeerde. McLaren-CEO Zak Brown reageerde dat Red Bull hoe dan ook Racing Bulls-veteraan Yuki Tsunoda had moeten promoveren, maar Lawson is niet gediend van dergelijke kritiek.

“Yuki (Tsunoda, red.) heeft het tot nu toe geweldig gedaan”, reageerde Zak Brown na afloop van de eerste ronde in Melbourne. “Hij is waarschijnlijk de man die in de Red Bull zou moeten zitten, als je kijkt naar hoe hij heeft gepresteerd. Helaas maakt het team van tijd tot tijd wat vreemde keuzes als het op de coureurs aankomt.” Tsunoda, die dit jaar zijn vijfde seizoen rijdt voor Racing Bulls (voorheen AlphaTauri), kreeg nooit eerder de kans om door te stromen naar het hoofdteam.

‘Geef Lawson wat tijd’

In een gesprek met de media in Shanghai werd Liam Lawson gevraagd naar de opmerkingen van Brown. “Om eerlijk te zijn kan het me niet schelen wat Brown zegt”, reageerde Lawson gepikeerd. “Ik geloof niet dat ik hem ooit heb gesproken en de afgelopen twee weken heb ik sowieso niet op sociale media gekeken”, vervolgde hij.

Tijdens de GP van China krijgt Lawson de kans om het ongelijk van Brown te bewijzen. Daarvoor moet hij wel laten zien dat hij zich kan meten met Red Bull-kampioen Max Verstappen. In het verleden verbleekten meerdere coureurs naast de Nederlander, onder wie Williams’ Alexander Albon. “Het is te vroeg om nu al uitspraken te doen over hoe Lawson het gaat doen”, reageerde de Brits-Thaise coureur desgevraagd. “Hij zal moeten beginnen met goed kwalificeren. Het veld zit ontzettend dicht bij elkaar, wat betekent dat je al snel geëlimineerd kunt worden in Q1.” Albon benadrukte dat de raceomstandigheden in Melbourne niet representatief waren, omdat alle coureurs met de regen worstelden. “Geef Lawson gewoon wat tijd om op snelheid te komen”, besloot hij.

