Isack Hadjar kende een rampzalig debuut tijdens de seizoensopener in Melbourne. Al in de formatieronde van zijn eerste Grand Prix ging de jonge coureur onderuit. Tijdens de lange wandeling terug naar de paddock was hij zichtbaar geëmotioneerd. “Een beetje gênant”, reageerde Helmut Marko kritisch. Hadjar liet zich echter niet uit het veld slaan en vond zijn eigen optreden achteraf ook een beetje ongemakkelijk.

“Isack Hadjar huilde een beetje na zijn crash”, zei Helmut Marko vorige week tegenover het Oostenrijkse ORF. “Dat was een beetje gênant.” Tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van China werd Hadjar gevraagd naar het commentaar van de topadviseur van Red Bull. “Ik vond het zelf ook gênant”, reageerde hij lachend. “Maar we weten hoe Helmut Marko is. De dag daarna had ik hem alweer aan de telefoon. Het is allemaal goed, ik ken hem inmiddels al een paar jaar.”

Anthony Hamilton

“Ik weet hoe hij werkt, en daarbij was het desbetreffende interview in het Duits”, vulde Isack Hadjar aan. “Het werd waarschijnlijk anders geïnterpreteerd. Je weet niet hoe het zit met lichaamstaal – ik heb de beelden niet gezien. Ik kan er niet veel meer over zeggen. Ik was verbaasd over de liefde van de fans die ik na die crash over me heen kreeg, dus dat was mooi om te zien.”

Na zijn kortstondige debuut werd Hadjar getroost door Anthony Hamilton, de vader van zijn grote idool en voorbeeld. “Het was een mooi moment om even wat tijd door te brengen met iemand als Anthony”, verklaarde Hadjar. “Uiteraard, de vader van mijn idool. Hij zei dat het hem deed denken aan Lewis‘ beginjaren in de Formule 1. Het was een speciaal moment – Lewis heeft me later die dag ook nog een berichtje gestuurd. Het zijn echt hele oprechte gasten.”

Isack Hadjar na zijn vroege uitvalbeurt tijdens de GP van Australië (Getty Images)

