Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet te spreken over de reactie van Isack Hadjar op zijn afgekapte debuutrace. De rookie kwam niet verder dan de formatieronde tijdens de GP Australië, en was zichtbaar geëmotioneerd na zijn crash. De Frans-Algerijnse coureur kon doordat hij in de muur terechtkwam niet aan zijn debuutrace beginnen. ‘Gênant’, labelt Marko de tranen van Hadjar in de paddock.

Het Formule 1-debuut van Isack Hadjar was al voorbij voordat de race goed en wel was begonnen. De Frans-Algerijnse coureur kwam niet verder dan de formatieronde, toen hij door verregende baan de controle over het stuur verloor en met zijn Racing Bulls-bolide in de muur terechtkwam. De jonge Hadjar had achteraf zichtbaar moeite met zijn verkorte eerste Formule 1-race, en liet in de paddock de tranen lopen.

Hadjar werd in de paddock getroost door Anthony Hamilton, de vader van Lewis Hamilton. “Toen ik het zag gebeuren, had ik het zo met hem te doen”, vertelt Hamilton senior tegen Sky Sports. “Ik vond het echt verschrikkelijk voor hem, dus ik dacht: ‘Ik ga even naar hem toe en zeg hem dat hij zijn hoofd omhoog moet houden, moet blijven doorgaan, je komt weer terug.’ Ik denk dat hij een hele goede coureur is. Er komen zeker betere tijden aan voor Isack dan dat we dit weekend hebben gezien.”

‘Gênant’

Niet iedereen had troostende woorden over voor de 20-jarige rookie. Helmut Marko, Red Bull-adviseur en aan het hoofd van het Red Bull-juniorprogramma, kon de emoties van Hadjar niet waarderen. “Isack Hadjar huilde een beetje na zijn crash. Dat was wel een beetje gênant.”

De reactie van de 81-jarige Oostenrijker viel in de verdere paddock niet in goede aarde. “Er is absoluut geen plaats voor deze houding in de sport”, reageert F1TV-boegbeeld Laura Winter via Instagram. “Een jonge coureur die zijn emoties uit, zeker in het heetst van de strijd, is nooit gênant.”

