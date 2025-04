McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri deden goede zaken in aanloop naar de GP van Japan. Tijdens de eerste trainingssessies op Suzuka konden beiden wedijveren voor de snelste tijd. Waar Norris in VT1 bovenaan de tijdlijsten prijkte, volgde Piastri hem op in VT2. Zo lijkt McLaren zich, na het één-tweetje in Shanghai, op te maken voor een nieuwe dominante race in Japan. Toch is er een team dat beide coureurs zorgen baart.

“Ik denk nog steeds dat we bovenaan staan,” reageerde Lando Norris vrijdag tegenover Sky Sports. De Brit verklaarde eerder dat hij zich ervan bewust is dat McLaren de snelste auto heeft, al durft hij nog niet te spreken van dominantie. Ook na de eerste testsessies in Suzuka was hij behoedzaam over de concurrentie. “George (Russell, red.) was vanochtend erg snel, net zo snel als wij. Mercedes heeft het goed voor elkaar.”

“Red Bull lijkt wat verder weg,” concludeerde hij. Titelrivaal Max Verstappen klokte in de eerste vrije trainingen respectievelijk de vijfde en de achtste tijd. “Dat gezegd hebbende, hebben ze in de kwalificatie al eens grotere achterstanden goedgemaakt. Dit is een normaal resultaat, al was het wel een rommelige sessie,” doelde hij op VT2. “Ik denk dat de eerste training iets representatiever was voor de daadwerkelijke verhoudingen.” De tweede sessie werd opgeschrikt door maar liefst vier rode vlaggen.

‘Mercedes gaat ons uitdagen’

“Ik verwacht nog steeds dat het morgen spannend zal worden,” besloot Norris. “Aan de andere kant hoop ik natuurlijk van niet. Het zou fijn zijn als het een makkelijke zege wordt, maar ik weet zeker dat Mercedes en George Russell, gezien hun prestaties van vandaag, ons zullen uitdagen.” Piastri echoot de opmerkingen van Norris en waarschuwt ook voor het tempo van Mercedes.

“Een deel van de baan is opnieuw geasfalteerd en we hebben te maken met flinke rukwinden,” voegde de Australiër eraan toe. “Dat was absoluut een uitdaging. Op het moment dat het echt hard gaat waaien, beschik je in twee rondjes echt niet over dezelfde auto, dus het was een lastige dag. Gelukkig voelde alles aan het einde van de dag redelijk comfortabel. Natuurlijk kunnen we hier en daar wel wat bijschaven. Mercedes ziet er snel uit, al is het lastig om na dit soort sessies concrete uitspraken te doen. We moeten in ieder geval scherp blijven,” besloot hij.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri maken zich na de openingsdag op Suzuka zorgen over de snelheid van concurrent Mercedes (ANP)

