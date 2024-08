Onder bloedhete omstandigheden heeft Lando Norris zich zaterdagmiddag verzekerd van pole position voor de GP van Italië in Monza. Voor Norris betekent het zijn vierde pole van het seizoen en zijn derde in de laatste vier races. Max Verstappen begint zondag slechts vanaf de vierde startrij aan de snelste race van het jaar. Hij noteert in de kwalificatiesessie de zevende tijd.

Hieronder de kwalificatie voor de GP van Italië in Monza in vogelvlucht:

Q1: Norris leidt al meteen de dans

Bij de start van Q1 geeft de thermometer in Monza 33 graden Celsius aan, de asfalttemperatuur bedraagt 50 graden. Veel ogen zijn gericht op Williams-debutant Franco Colapinto, de vervanger van brokkenpiloot Logan Sargeant. Hij sneuvelt wel meteen, mede door een uitstapje door het grind. Op vernieuwd asfalt en met aangepaste (lagere) kerbstones liggen de rondetijden al meteen onder de poletijd van Carlos Sainz van afgelopen jaar (1.20,294). Lando Norris (McLaren) voert het veld aan met een snelste tijd van 1.19,911.

Afvallers Q1: Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Franco Colapinto, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.

Q2: Hamilton snel, voor Verstappen

Het tweede deel van de kwalificatie begint met enige vertraging doordat de baan schoongemaakt moet worden door het eerdere uitstapje van Colapinto door het grind in Lesmo II. In de eerste serie met snelle runs is Lewis Hamilton de snelste op nieuwe softs (1.19,641), voor respectievelijk Norris en Sainz. In de slotfase van Q2 verbetert Max Verstappen zich tot de tweede tijd, op 0,021 seconden van Hamilton. De drievoudig wereldkampioen blijft daarmee in deze fase respectievelijk Norris en Sainz voor.

Afvallers Q2: Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Pierre Gasly en Esteban Ocon.

Q3: McLarens heer en meester

In de eerste serie snelle runs schieten de McLarens van Norris en teamgenoot Oscar Piastri uit de startblokken. Zij noteren de snelste tijden: 1.19,401 en 1.19.436.. Verstappen blijft steken op de achtste tijd (1.20,072), door een ‘overstuurmomentje’ in Parabolica. Hij klaagt over de boordradio over een ‘shocking’ gebrek aan grip. Norris verbetert zich in de slotfase tot 1.19,327, goed voor pole position, net voor Piastri. Verstappen moet genoegen nemen met de zevende tijd.

Top-10 kwalificatie: Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Pérez, Alexander Albon en Nico Hülkenberg.

De GP van Italië begint morgen om 15.00 uur.

Uitslagen

