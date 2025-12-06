Oscar Piastri kwalificeerde zich zaterdag op P3 voor de GP van Abu Dhabi. De Australiër was niet opgewassen tegen teamgenoot Lando Norris en polesitter Max Verstappen. Laatstgenoemde deelde een eerste mentale tik uit aan zijn titelrivalen. Piastri leek na afloop te berusten in het resultaat. Eerder maakte McLaren voorzichtig bekend dat hij tijdens de race tweede viool zou kunnen spelen om teamgenoot Lando Norris aan de titel te helpen.

“Het ging best goed”, reflecteerde Oscar Piastri op zijn eigen optreden in de kwalificatie. “Mijn rondje in Q1 was erg goed om eindelijk in het ritme te komen.” De McLaren-coureur had in aanloop naar het zaterdagnummer moeite om het tempo van zijn titelrivalen bij te benen. “Het laatste rondje in Q3 was ook gewoon heel goed, meer zat er echt niet in”, verzuchtte hij. “Helaas was ik net niet snel genoeg vandaag, maar het belooft morgen een spannende race worden.”

De top drie in het kampioenschap vertrekt zondag tevens vanaf de eerste drie startplekken. WK-leider Lando Norris heeft genoeg aan een podiumplaats om het kampioenschap te claimen, Max Verstappen moet zijn Britse rivaal van het ereschavot zien te stoten. Als Piastri zijn titeldroom uit wil laten komen, zal hij moeten meestrijden om de overwinning. “We zullen zien of ik morgen nog een zege kan forceren”, besloot hij. “Max zag er ontzettend snel uit in de snelle rondjes én over één snelle ronde. We zullen zien hoe hoog het tempo morgen ligt.”

