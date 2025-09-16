Oscar Piastri hoopt komend weekend zijn eer te verdedigen tijdens de GP van Azerbeidzjan. De Australiër schreef de editie van 2024 op zijn naam na een langdurig gevecht met rivaal en polesitter Charles Leclerc. Inmiddels zijn we één jaar verder en leidt de 24-jarige McLaren-coureur het kampioenschap. Piastri put vertrouwen uit zijn laatste triomf in Bakoe en jaagt op een nieuwe overwinning.

Het stratencircuit van Bakoe was vorig jaar het decor voor de tweede overwinning van Oscar Piastri. Toch smaakte de champagne in Azerbeidzjan waarschijnlijk zoeter dan na zijn eerste zege in Hongarije. Op de Hungaroring erfde hij de overwinning van teamgenoot Lando Norris na een controversiële teamorder. In Bakoe reed Piastri echter op eigen kracht naar de overwinning, ondanks de felle tegenstand van Ferrari’s Charles Leclerc. In een officieel persbericht blikt de Australiër terug op de afgelopen editie én vooruit naar het aankomende raceweekend.

Voordelen

“Ik heb zeer goede herinneringen aan Bakoe vorig jaar”, aldus Piastri. “Dat was echt een van mijn favoriete races ooit. Daarbij heeft het altijd voordelen om terug te keren naar een circuit waar je eerder een goed resultaat hebt behaald. Ik focus me dit weekend volledig op meer goede prestaties. Ik sta aan de leiding in het kampioenschap en ben nog steeds erg blij met mijn huidige rijstijl.” In de afgelopen maand eindigde Piastri op het podium in Monza en won hij de GP van Zandvoort.

Lando Norris, die een achterstand van 31 WK-punten op zijn teamgenoot betreurt, hoopt dit jaar op betere prestaties. In 2024 werd hij uitgeschakeld in Q1, waarna hij zich in de race naar de vierde plaats vocht. Daarbij profiteerde hij van de uitvalbeurten van Carlos Sainz en Sergio Pérez. “Stratencircuits brengen altijd een uitdaging met zich mee”, reageerde Norris. “Ik kan niet wachten om daarheen te gaan en mezelf op de proef te stellen. Ik heb het McLaren-hoofdkwartier bezocht en hard gewerkt om me zo goed mogelijk voor te bereiden op een nieuwe overwinning.”

