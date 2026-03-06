Oscar Piastri begint vol vertrouwen aan het nieuwe F1-seizoen. De McLaren-coureur werd vorig jaar derde in het kampioenschap, op slechts dertien punten van de titel, nadat hij lange tijd het klassement had aangevoerd. Een vormdip in de tweede seizoenshelft voedde speculaties over een vermeende voorkeur binnen McLaren voor teamgenoot Lando Norris. Piastri ontkent dat stellig en benadrukt dat zijn band met de teamleiding sterker is dan ooit.

In aanloop naar de openingsrace in Melbourne – tevens zijn thuisrace – werd de jonge Australiër gevraagd naar zijn positie binnen het team. “Mijn relatie met Zak (Brown, red.) is erg goed en is alleen maar sterker geworden naarmate we elkaar langer kennen”, antwoordde hij. “Hij is een leuke gast en het is prettig om hem erbij te hebben. Hij en Andrea (Stella, red.) hebben ieder een heel andere stijl, maar juist dat werkt goed samen. Als team hebben we vorig jaar moeilijke momenten gekend – zoals elk team dat heeft – maar ik denk dat onze onderlinge relaties daardoor alleen maar hechter zijn geworden.”

Papaja-regels

McLaren houdt ook in 2026 vast aan de zogeheten papaja-regels, die voorschrijven dat beide coureurs binnen de teamkaders vrij zijn om te racen. Piastri maakt duidelijk dat hij niet van plan is het duel met Norris op scherp te zetten ten koste van het collectief. “We racen altijd in het belang van het team”, aldus Piastri. “Maar we hebben ook de vrijheid om voor onze eigen resultaten te gaan. Misschien hebben we niet altijd de perfecte beslissingen genomen, maar er zaten nooit kwade bedoelingen achter. We hebben daarvan geleerd en weten nu beter wat we anders kunnen doen.”

“Ik heb in ieder geval niets meer te bewijzen”, vervolgde Piastri, die vorig jaar lange tijd het kampioenschap leidde en zeven Grands Prix won. “Ik ga zeker niet de rebel uithangen. Dat is de snelste manier om een titelstrijd te verliezen. We hebben geëvalueerd en gewerkt aan punten die dit seizoen beter moeten.” Traditiegetrouw begint zijn seizoen in Melbourne, waar hij nog niet verder kwam dan een vierde plaats. “Elke coureur wil zijn thuisrace winnen, en dat geldt ook voor mij”, besloot Piastri. “Maar er is altijd een zekere onzekerheid bij de eerste race van het jaar. Ik zou hier dolgraag winnen, al moeten we eerst afwachten of de auto daar goed genoeg voor is.”

