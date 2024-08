Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Oscar Piastri. Cijfer: 7,9

Tom Coronel: “Ik zie aan zijn stint-indelingen, zijn bandenmanagement dat hij een mooie groei doormaakt. Ik vind het zo knap van die gozer dat hij dat nu onder controle krijgt. Een mooi voorbeeld is wellicht de GP van Hongarije vorig jaar. Hij had zich super gekwalificeerd, maar in stint twee zag je hem inkakken en in stint drie was hij helemaal de klos.”

“Dat soort dingen overkomt hem nu niet meer. Hij heeft wat dat betreft in Norris een ideale teamgenoot. Hij leert de races beter in te delen. Want de ruwe snelheid is minstens op het niveau van Norris. Je ziet nu nog dat Norris meer ervaring heeft. Maar op het moment dat Piastri die ervaring ook heeft, dan hebben we er weer eentje. Iemand die Max echt kan gaan uitdagen, honderd procent.”