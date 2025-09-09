Haas-coureur Oliver Bearman zal de komende races uit de problemen moeten blijven. Er dreigt een schorsing voor de jonge Brit, die door een ongelukkige aanvaring met Carlos Sainz in Monza op tien strafpunten staat. Als hij in de komende vier Grands Prix nog eens twee strafpunten krijgt, moet hij een race op de bank zitten. Meerdere oud-coureurs springen echter in de bres voor Bearman. Want hoe terecht was die penalty in Italië?

Oliver Bearman kreeg een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten omdat hij schuldig werd bevonden aan een botsing met Carlos Sainz. De Haas-rookie heeft nu tien strafpunten op zijn racelicentie, waarvan de eersten pas tijdens de GP van Brazilië in november komen te vervallen. Zodoende mag Bearman in de komende races in Azerbeidzjan, Singapore, de Verenigde Staten en Mexico geen onnodige risico’s nemen.

Het incident vond plaats in de chicane van bocht vier, waar Sainz aan de buitenkant probeerde in te halen. De Spanjaard lag een halve autolengte voor, terwijl Bearman aan de binnenkant zijn positie verdedigde. Bij het inkomen van de chicane werd de Brit krap de bocht ingestuurd en kwam het tot contact. Meerdere oud-coureurs vinden dat Bearman meer ruimte had moeten krijgen en dat juist Sainz de botsing had kunnen voorkomen.

‘Sainz had Bearman ruimte moeten geven’

“Oliver Bearman ligt daar slechts een halve autolengte achter, een halve autolengte”, aldus een verontwaardigde Nico Rosberg bij Sky Sports. “Het is niet alsof alleen zijn voorvleugel in de flank zit, we hebben het over een aanzienlijk deel van zijn auto. Waarom laat Sainz daar niet gewoon wat ruimte? Geef me een reden. Als hij wat ruimte had gelaten voor Bearman, dan was er niets gebeurd en was alles goed geweest.”

Ook oud-coureur Martin Brundle reageerde op het incident. “Na diverse overtredingen is Bearman nu slechts twee strafpunten verwijderd van een schorsing. Dat gezegd hebbende, vond ik Monza echt oneerlijk”, oordeelde de Brit in zijn column. “Sainz lag gedeeltelijk voor toen ze de chicane ingingen, maar Bearman kan dan niet zomaar verdwijnen in de binnenbocht. Daarbij was het volgens mij toegestaan om de ingang van de bocht te blokkeren en hem bij het uitkomen in te halen. Sainz beschreef het achteraf als een typisch Monza-incident. Ik geloof dat het dat ook was, maar Bearman kreeg desalniettemin een straf van tien seconden en twee strafpunten op zijn licentie.”

Bekijk hier het incident en oordeel zelf:

