Max Verstappen reed afgelopen weekend bij de Dutch GP in Zandvoort zijn tweehonderdste Formule 1-race. Zijn statistieken zijn ongekend. Drie wereldtitels, 40 pole positions, 61 overwinningen en 108 podiumplaatsen. In Monza wacht komende zondag alweer nummer 201.

Het jubileum was voor FORMULE 1 Magazine aanleiding om een nostalgische reis door de tijd te maken met enkele hoofdrolspelers. Zo spraken we met Xevi Pujolar, de engineer van Max Verstappen bij Scuderia Toro Rosso in zijn debuutjaar 2015. Zie hieronder een passage uit het artikel. Het volledige verhaal is te lezen in editie 15 van FORMULE1 Magazine.

Xevi Pujolar, race-engineer: “Ik kan me goed herinneren dat Max voor het eerst in een Formule 1-auto stapte. Dat was op het circuit van Adria, twee uurtjes ten Noorden van de fabriek in Faenza. Hij reed in een twee jaar oude auto en vanaf zijn eerste rondjes was iedereen enorm onder de indruk van zijn wagenbeheersing onder lastige omstandigheden.”

‘Ik had het mis, hij voerde alles meteen perfect uit’

“Max absorbeerde alle informatie en instructies die we hem gaven. Wat hij moest doen, waar hij zich bewust van moest zijn, waar hij op moest focussen, technische instructies… Ik dacht, dat kan hij nooit allemaal onthouden. Ik had het mis, hij voerde alles meteen perfect uit.”

“In Adria was nog geen druk, want het was een besloten test zonder pottenkijkers. Niet veel later gingen we naar de GP van Japan in Suzuka. Daar mocht hij FP1 rijden, dat was eigenlijk de echte test, vooral omdat Suzuka een heel uitdagend circuit is, met name vanwege de snelle bochten in de eerste sector. Maar na een paar rondjes stond voor mij vast: met deze jongen wil ik werken.”

“Ook tussen zijn oren was en is Max anders dan veel anderen. Max legt veel druk op zichzelf. Zijn grote kracht is dat hij het tegen zichzelf opneemt. Natuurlijk, hij wil iedereen verslaan, maar hij wil vooral het maximale uit zichzelf en zijn omgeving halen. Toen al, als jongen van zeventien, pushte hij iedereen om zich heen.”

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!